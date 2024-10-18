В Ростовской области мать школьника нецензурно выражалась в адрес директора школы

Полиция проводит проверку для привлечения женщины к ответственности.

В Ростовской области конфликт между двумя школьниками закончился тем, что мать одного из них пришла в школу и в ходе разбирательства нецензурно оскорбила директора учебного заведения.

В дежурную часть муниципального отдела МВД России «Азовский» поступил звонок от директора школы Азовского района. Она сообщила о словесном конфликте с матерью школьника, поссорившегося с одноклассником, в котором последняя нецензурно выражалась в адрес директора, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Как оказалось, мать 13-летнего мальчика пришла в школу для выяснения причины конфликта между ее сыном и одноклассником, но допустила в своей речи «нецензурную брань», говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудниками по делам несовершеннолетних собран материал для привлечения женщины к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Санкции данной статьи Кодекса административных правонарушений предусматривают наказание — штраф от 500 до 1000 рублей, вплоть до административного ареста на 15 суток.

Фото: ГУ МВД по РО