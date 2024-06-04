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В Ростовской области мальчиков родилось на 500 больше, чем девочек

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За первые пять месяцев нынешнего года в Ростовской области появились на свет 13 тысяч малышей, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

По словам начальника регионального управления ЗАГС Ольги Исаенко, среди новорождённых мальчиков на 500 больше, чем девочек. Она также отметила интересный факт – в донском регионе живет всего один мальчик, названный Адамом, зато подрастает 228 девочек, которым дали имя Ева.  

Кстати, в нынешнем году самыми популярными именами для малышей стали Александр, Михаил, Артём, Матвей, Максим, Марк, Тимофей, Дмитрий, Иван, Лев. Девочек чаще всего называли Софьями, Мариями, Евами, Варварами, Викториями Аннами, Полинами, Василисами, Мирославами и Миланами, Леди.

Среди редких имен, которыми родители называли своих детей — Терентий, Тайфун, Спартак, Святозар, Радмир, Никорн, Мир, Ларион, Добрыня, Афис. А также Хрусталина, Милалика, Дамира, Весна, Акулина, Венеция, Сакура, Святослава, Паулина.

Фото Image by senivpetro on Freepik

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Таганрогская правда
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