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В Ростовской области летом отдохнут в лагерях 123 тысячи детей

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В Ростовской области детские лагеря уже начали готовить к предстоящему летнему оздоровительному сезону. Особое внимание уделяется обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный портал донского правительства, с нынешнего года государственные полномочия по организации отдыха детей переданы от министерства труда и социального развития министерству общего и профессионального образования.

Планируется, что за счет средств областного бюджета организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 123 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.

«На проведение детской оздоровительной кампании  в областном бюджете предусмотрено 1,77 млрд рублей», — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Также министерство образования региона будет вести единый информационный реестр получателей путевок для детей совместно с администрациями муниципальных образований. Такие изменения внесли в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области».

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области увеличился размер детских выплат.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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