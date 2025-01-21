В Ростовской области детские лагеря уже начали готовить к предстоящему летнему оздоровительному сезону. Особое внимание уделяется обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности.

Как сообщает официальный портал донского правительства, с нынешнего года государственные полномочия по организации отдыха детей переданы от министерства труда и социального развития министерству общего и профессионального образования.

Планируется, что за счет средств областного бюджета организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 123 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.

«На проведение детской оздоровительной кампании в областном бюджете предусмотрено 1,77 млрд рублей», — сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Также министерство образования региона будет вести единый информационный реестр получателей путевок для детей совместно с администрациями муниципальных образований. Такие изменения внесли в областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области».

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области увеличился размер детских выплат.

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