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В Ростовской области коммунальные услуги подорожают в июле 2025 года

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Жителям Ростовской области следует ожидать очередное повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. По словам руководителя региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова, ежегодная индексация необходима для обеспечения бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры и соответствует действующему законодательству РФ.

Новости Ростовской области

Средние индексы роста платы за коммунальные услуги на 2025 год утверждены Правительством РФ.

«Для Ростовской области установлен следующий порядок индексации: с 1 января 2025 года индекс роста – 0%. Тарифы останутся на уровне II полугодия 2024 года. С 1 июля 2025 года средний индекс роста – 10,6%. Допустимое отклонение для отдельных муниципальных образований – ±2,1%», — сообщает официальный портал донского правительства.

Стоимость услуг на холодную воду, водоотведение, сжиженный газ, обращение с ТКО поднимется на 9,6%, отопление (тепловая энергия) – на 10,3%, природный газ – на 10,3%, электрическая энергия – на 12,6%.

Если экономически обоснованные тарифы, устанавливаемые Региональной службой по тарифам, превысят указанные значения, в расчетах с населением будут применяться сниженные тарифы, а разница будет компенсирована из бюджета.

По России максимальный рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года отмечают в Пермском крае (21,1%), минимальный – в Амурской области (8,6%).

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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