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В Ростовской области клиент Почты России за один день стал миллионером

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Дончанин купил счастливые лотерейные билеты в почтовом отделении Цимлянска.

Новости Ростовской области

19 января во время трансляции розыгрыша «Мечталлион» на Первом канале билет жителя Цимлянска стал одним из тех, которые выиграли по миллиону рублей. Счастливый билет клиент приобрел в почтовом отделения 347320 по адресу: ул. Ленина, д. 19.

В январе проходят благотворительные тиражи этой лотереи: часть средств от продажи билетов будет направлена в фонд «Галчонок», который помогает детям и молодежи с органическими нарушениями центральной нервной системы.

«Отметим, целевые отчисления от продажи лотерейных билетов — это вклад в развитие отечественного спорта. В почтовых отделениях клиенты могут приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей. Выигрыш, сумма которого менее 15 000 рублей, можно получить на Почте», — рассказали в пресс-службе УФПС Ростовской области АО «Почта России».

Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея» проходят каждое воскресенье на Первом канале.

Фото Почты России

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лотерея Почта России Ростовская область
Таганрогская правда
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