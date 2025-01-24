В Ростовской области клиент Почты России за один день стал миллионером

Дончанин купил счастливые лотерейные билеты в почтовом отделении Цимлянска.

19 января во время трансляции розыгрыша «Мечталлион» на Первом канале билет жителя Цимлянска стал одним из тех, которые выиграли по миллиону рублей. Счастливый билет клиент приобрел в почтовом отделения 347320 по адресу: ул. Ленина, д. 19.

В январе проходят благотворительные тиражи этой лотереи: часть средств от продажи билетов будет направлена в фонд «Галчонок», который помогает детям и молодежи с органическими нарушениями центральной нервной системы.

«Отметим, целевые отчисления от продажи лотерейных билетов — это вклад в развитие отечественного спорта. В почтовых отделениях клиенты могут приобрести билеты тиражных и моментальных лотерей. Выигрыш, сумма которого менее 15 000 рублей, можно получить на Почте», — рассказали в пресс-службе УФПС Ростовской области АО «Почта России».

Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи «Мечталлион» от бренда «Национальная Лотерея» проходят каждое воскресенье на Первом канале.

Фото Почты России