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В Ростовской области изъяли более 5 тысяч пачек нелегальных сигарет

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В Ростовской области таможенники совместно с полицейскими в двух торговых точках обнаружили более 5 тысяч пачек сигарет без маркировки и с поддельными марками. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Новости Ростовской области

Проверки прошли в двух торговых точках Батайска. Среди представленной там продукции нашли около 900 пачек сигарет без акцизных марок РФ и без маркировки специальными средствами идентификации. Также обнаружено 3 000 пачек сигарет производства государств-членов ЕАЭС без акцизных марок РФ и 679 пачек с признаками поддельных акцизных марок РФ. Кроме того, таможенники нашли более 600 электронных систем доставки никотина и сменных картриджей к ним без акцизных марок и маркировки «Data Matrix». Сопроводительные документы на товары у предпринимателей отсутствовали.

Сейчас табачная продукция общим количеством порядка 5 200 единиц изъята из торгового оборота сотрудниками полиции. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Фото Южного таможенного управления

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Таганрогская правда
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