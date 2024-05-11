В Ростовской области таможенники совместно с полицейскими в двух торговых точках обнаружили более 5 тысяч пачек сигарет без маркировки и с поддельными марками. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Проверки прошли в двух торговых точках Батайска. Среди представленной там продукции нашли около 900 пачек сигарет без акцизных марок РФ и без маркировки специальными средствами идентификации. Также обнаружено 3 000 пачек сигарет производства государств-членов ЕАЭС без акцизных марок РФ и 679 пачек с признаками поддельных акцизных марок РФ. Кроме того, таможенники нашли более 600 электронных систем доставки никотина и сменных картриджей к ним без акцизных марок и маркировки «Data Matrix». Сопроводительные документы на товары у предпринимателей отсутствовали.

Сейчас табачная продукция общим количеством порядка 5 200 единиц изъята из торгового оборота сотрудниками полиции. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Фото Южного таможенного управления