В Ростовской области из-за стеклянных банок сгорел балкон

Вчера, 4 июня, в Ростовской области причиной пожара на балконе многоэтажного дома стали стоявшие там стеклянные бутылки и банки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на балконе второго этажа многоквартирного дома на улице Желябова в городе Каменск-Шахтинском поступило на пульт дежурного около десяти часов утра. На место выехали 14 сотрудников МЧС и три спецмашины.

Пятеро жильцов многоэтажки были эвакуированы из-за сильного дыма. Огонь потушили быстро, не дав ему добраться до помещения квартиры. Во время происшествия никто не пострадал.

Как считают специалисты, источником возгорания стали стеклянные банки и бутылки, стоявшие на балконе. Они создали эффект линзы, через которую солнечные лучи воспламенили вещи.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области