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В Ростовской области из-за стеклянных банок сгорел балкон

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Вчера, 4 июня, в Ростовской области причиной пожара на балконе многоэтажного дома стали стоявшие там стеклянные бутылки и банки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре на балконе второго этажа многоквартирного дома на улице Желябова в городе Каменск-Шахтинском поступило на пульт дежурного около десяти часов утра. На место выехали 14 сотрудников МЧС и три спецмашины.

Пятеро жильцов многоэтажки были эвакуированы из-за сильного дыма. Огонь потушили быстро, не дав ему добраться до помещения квартиры. Во время происшествия никто не пострадал.

Как считают специалисты, источником возгорания стали стеклянные банки и бутылки, стоявшие на балконе. Они создали эффект линзы, через которую солнечные лучи воспламенили вещи.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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