В Ростовской области из-за ремонта ограничат движение на М-4 «Дон»

В Ростовской области в ближайшее время начнется масштабный ремонт на участке трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает в своем телеграм-канале УПЧС по Аксайскому району.

Рабочие «Автодора» приступят к ремонтным работам на 1062 км федеральной трассы. Они будут вестись круглосуточно и предполагают два этапа.

Сначала будет ограничено движение по прямому направлению на юг. Поток транспорта перенаправят на встречное направление с сохранением трех полос движения. Завершение первого этапа работ запланировано на лето нынешнего года.

«На втором этапе движение будет обратно переведено на прямое направление с сохранением четырех полос. Все работы планируют закончить к концу 2025 года», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что жители Дона сэкономили около 370 млн рублей с помощью транспортного эквайринга.

Фото donland.ru