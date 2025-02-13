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В Ростовской области из-за ремонта ограничат движение на М-4 «Дон»

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В Ростовской области в ближайшее время начнется масштабный ремонт на участке трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает в своем телеграм-канале УПЧС по Аксайскому району.

Новости Ростовской области

Рабочие «Автодора» приступят к ремонтным работам на 1062 км федеральной трассы. Они будут вестись круглосуточно и предполагают два этапа.

Сначала будет ограничено движение по прямому направлению на юг. Поток транспорта перенаправят на встречное направление с сохранением трех полос движения. Завершение первого этапа работ запланировано на лето нынешнего года.

«На втором этапе движение будет обратно переведено на прямое направление с сохранением четырех полос. Все работы планируют закончить к концу 2025 года», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что жители Дона сэкономили около 370 млн рублей с помощью транспортного эквайринга.

Фото donland.ru

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М-4 Дон новости ремонт дороги Ростовская область транспорт
Таганрогская правда
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