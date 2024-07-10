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В Ростовской области инспекторы Росгвардии изъяли из оборота более 2 тысяч единиц оружия

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Многочисленные нарушения порядка хранения и использования оружия населением были выявлены в ходе проверок.

Новости Ростовской области

В течение первого полугодия текущего года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ростовской области провели комплекс профилактических мероприятий по проверке соблюдения владельцами гражданского оружия правил его хранения.

Всего проведено порядка 12,5 тысячи проверок.

«В ходе проверочных мероприятий Росгвардией выявлено почти 1000 нарушений установленного законодательством порядка хранения и использования оружия, а также изъято 2273 единицы оружия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Росгвардии по Ростовской области напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил хранения, ношения, перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему. Также владельцам необходимо обратить внимание на сроки действия выданных разрешений и заблаговременно обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы для их продления — не позднее, чем за месяц до окончания срока действия.

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Таганрогская правда
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