На базе ПАО «Россети Юг» создана территориальная сетевая организация, которая с 2025 по 2029 годы обеспечит ликвидацию последствий аварийных ситуаций на энергообъектах, а также займется их реконструкцией, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Как сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, в донском регионе планируется построить центр питания мощностью 220 кВ, а также установить дополнительную автотрансформаторную группу. Реализация проекта планируется уже в следующем году.

Министерство промышленности и энергетики области уже согласовало проект программы повышения надежности филиала «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Если программу примут, что ремонт и строительство сетей будет финансироваться поэтапно из федерального и регионального бюджетов работ до 2035 года.

«Комплексный подход к решению проблемы позволит предотвратить отключения электроэнергии и обеспечить стабильную работу промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнул замглавы региона.

В нынешнем году донской губернатор Василий Голубев поддержал инициативу филиала «Ростовэнерго» в рамках которой планируется до 2030 года обновить более 350 км сетей и порядка 100 трансформаторных подстанций в Таганроге, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском, Красносулинском, Азовском, Константиновском, Каменском, Зерноградском, Веселовском районах.

Ранее мы рассказали, что Южный филиал ПАО «Россети» обновит изоляцию на магистральных ЛЭП Ростовской области.

Фото donland.ru