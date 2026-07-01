В Ростовской области грузовик во время ДТП насмерть сбил водителя, вышедшего из машины на обочине

30 июня в Ростовской области на трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» во время ДТП грузовик насмерть сбил водителя, который вышел из припаркованной на обочине машины. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Происшествие случилось в 18.00 на 282 км автодороги в Белокалитвенском районе. По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика Shacman, двигаясь по полосе разгона, совершил наезд на 51-летнего мужчину, который был водителем автомобиля Howo, остановившегося на обочине.
В результате аварии мужчина погиб. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что под Таганрогом 18-летний водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими.
Фото Госавтоинспекции РО
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