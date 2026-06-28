Под Таганрогом 18-летний водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали три человека.

ДТП произошло 27 июня 2026 года около 18:00 у дома № 18 на улице Лиманной в деревне Золотарево.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 18-летний водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с машиной «Ваз 2110», которой управлял 49-летний мужчина.

«В результате аварии пострадали пассажиры «Ваз 2110» 17 и 20 лет, а также водитель «Лады Гранта», — пояснили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не превышать допустимую скорость. Выбранная скорость должна позволять водителю постоянно контролировать движение транспортного средства.

Ранее мы рассказывали о том, что под Таганрогом выехавший на встречку водитель «Лады» погиб при столкновении с автобусом.

Фото: Госавтоинспекция по РО