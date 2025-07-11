В Ростовской области годовой план оснащения медучреждений выполнен на 96%

Общая стоимость введенного в эксплуатацию оборудования превышает 1,6 млрд рублей.

В 49 из 86 медучреждений первичного звена Ростовской области успешно завершено оснащение медицинским оборудованием в рамках региональной программы модернизации здравоохранения. Программа направлена, прежде всего, на улучшение качества первичной медицинской помощи.

Новое оборудование получили стационары, поликлиники, роддома и другие медицинские учреждения Ростова, Батайска, Таганрога, Зверево, Новочеркасска, Волгодонска и Шахт, больницы 24 районов региона.

«По состоянию на 1 июля, из 4011 единиц оборудования программы 2025 года уже введено в эксплуатацию 3869 — это 96,4% от плана. Осталось доставить и установить ещё 142 аппарата — 3,6%», — привел цифры глава донского Минздрава Юрий Кобзев. И добавил, что новое оборудование позволит медикам быстрее ставить диагнозы и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Так, ЦГБ Азова получила аппараты для маммографии и флюорографии, их стоимость 26,3 млн рублей. Аппарат для флюорографии за 10,5 млн рублей поступил в ЦГБ Гукова. В городской поликлинике №3 Волгодонска появился стационарный рентгенаппарат стоимостью 22,8 млн рублей. А в ЦРБ Куйбышевского района — цифровой маммограф, его стоимость 16,1 млн рублей.

«Всё это дорогостоящее оборудование позволит выявить ранние стадии таких опасных болезней, как туберкулёз, рак груди и лёгких и многих других. У пациентов появится больше возможностей для успешного лечения», — подчеркнул Юрий Кобзев.

Отметим, что исследования будут проводиться, в том числе в рамках диспансеризации и профосмотров.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о том, что в регионе будет проводиться планомерное обновление звена первичной медицинской помощи. В частности, в этом году планируется установить 14 модульных зданий медучреждений. Также будет проведён капитальный ремонт 82 объектов, включая 31 поликлинику. В больницы направят 83 санитарных автомобиля.

Напомним, по поручению Юрия Слюсаря в Ростовской области начал работать мобильный «Поезд здоровья». В его состав включены кардиомобиль, диамобиль, стоматология, комплекс «детский доктор», передвижной маммограф и флюорограф. Выездные бригады медиков с апреля 2025 года провели уже более 20 тысяч приемов в нескольких муниципалитетах региона.

В рамках новой губернаторской программы «Медицина на Дону» во всех городах Ростовской области в течение лета работают мобильные «Пункты здоровья». В них жители могут пройти базовую медицинскую проверку: измерить давление, рост, вес и индекс массы тела, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, насыщения крови кислородом, сделать кардиограмму. А после экспресс-обследования — получить консультации специалистов.

Фото: donland.ru