В Ростовской области фура врезалась в пассажирский автобус

1 августа на трассе в Ростовской области произошла серьезная авария — фура врезалась в пассажирский автобус, есть пострадавшие. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 16.10 на 4 км автодороги Аксай — Большой Лог – Новочеркасск в Аксайском районе. По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «МАЗ» не выбрал безопасную скорость движения, фура опрокинулась и врезалась в пассажирский автобус «ПАЗ», который следовал по маршруту «Ростов-Новочеркасск». От удара автобус наехал на отбойник, потом съехал в кювет.

«В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, пятеро из которых госпитализированы. В том числе водитель большегруза и четверо пассажиров автобуса», — пишет источник.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. А прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будут приняты меры реагирования.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области автомобиль слетел с трассы и перевернулся.

Фото Госавтоинспекции РО