1 августа в Ростовской области во время серьезной аварии на трассе пострадали три человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие случилось около семи часов утра на 70 км автодороги Усьман – Веселый – Сальск в Веселовском районе. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» не выбрал безопасный интервал. Он не справился с управлением, слетел с дороги, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и пассажиры 19 и 17 лет с травмами были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что на трассе под Ростовом насмерть разбился водитель иномарки.

Фото Госавтоинспекции РО