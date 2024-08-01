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В Ростовской области автомобиль слетел с трассы и перевернулся

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1 августа в Ростовской области во время серьезной аварии на трассе пострадали три человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось около семи часов утра на 70 км автодороги Усьман – Веселый – Сальск в Веселовском районе. По предварительной информации, 18-летний  водитель автомобиля «Hyundai Accent» не выбрал безопасный интервал. Он не справился с управлением, слетел с дороги, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП водитель и пассажиры 19 и 17 лет с травмами были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что на трассе под Ростовом насмерть разбился водитель иномарки.

Фото Госавтоинспекции РО

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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