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В Ростовской области фермера, застрелившего девушку, отправили в СИЗО

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Под арестом 37-летний житель Цимлянского района Ростовской области пробудет до 27 июня, сообщает Следком по региону.

Новости Ростовской области

В Цимлянске судом, по ходатайству следователя, в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант помещен в следственный изолятор до 27 июня 2024 года. Следователем с его участием проведена проверка показаний на месте, — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 27 апреля в хуторе Паршиков. Ночью местный фермер открыл стрельбу из карабина «Сайга» по проезжающей по полю «Лада Приора». Находившаяся на заднем сиденье авто 17-летняя девушка получила четыре ранения и скончалась в больнице.

По горячим следам стрелок был задержан. Он объяснил, что целился по колесам, хотел спугнуть людей, так как подумал, что они приехали воровать скот.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Расследование этого дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Фото и видео Следкома по РО

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Таганрогская правда
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