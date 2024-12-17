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В Ростовской области энергетики устраняют последствия урагана

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Ночью с 16 на 17 декабря в Ростовской области около 40 бригад энергетиков восстанавливали  энергоснабжение в ряде районов, пострадавших от штормового ветра. Об этом сообщает официальный портал Правительства Ростовской области.

Новости Ростовской области

В работах задействовано 128 человек и 47 единиц спецтехники, в том числе высокопроходимой.

Сильный ветер, порывы которого достигали 30 м\с  и обильные осадки значительно усложняют восстановительный ремонт на территории, находящейся в зоне ответственности «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Энергетики продолжат работу до полного восстановления стабильного электроснабжения. В городах, обслуживаемых компанией «Донэнерго», основные работы на электросетях завершены, однако возможны точечные отключения.

Для оперативной связи с энергетическими компаниями в случае аварийных отключений или обнаружения повреждений энергообъектов абоненты «Россети Юг» могут обратиться по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220 или 220 (бесплатно с мобильных телефонов, круглосуточно), а также через портал светлаястрана.рф.

Абоненты АО «Донэнерго» могут обращаться на круглосуточную «горячую линию» по телефону 8-800-222-05-50. Также компания оперативно информирует о ситуации с аварийными отключениями и ориентировочном времени восстановления электроснабжения в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что очередные отключения электроэнергии запланированы в Таганроге с 16 по 18 декабря.

Фото donland.ru

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новости ремонт электроснабжения Ростовская область шторм
Таганрогская правда
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