Очередные отключения электроэнергии запланированы в Таганроге с 16 по 18 декабря

С графиком плановых отключений электричества горожан продолжает знакомить глава города Таганрога Светлана Камбулова. Напомним, ограничение подачи ресурса связано с ремонтными работами и техническим обслуживанием оборудования, которые ведет ПАО «Россети Юг».

16 декабря с 9 до 17 часов без электроснабжения останутся: ул. Прохладная, 7-1, 7-2, 5-1, 5-2, 3-1, 5, 3, 9; ул. Свободы, 14-2,14-1.

17 декабря с 9 до 17 часов электричество отключат в СТ «Зеленхоз»; на 5-й аллее, 3, 35, 37, 16, 41, 43; 4-й аллее, 36, 26, 24, 28, 3-6, 9-14; в 21-м Мариупольском пер., 1-17б; 20-м Мариупольском пер., 1-20; 19-м Мариупольском пер., 1-20; 18-м Мариупольском пер., 1-39; 17-м Мариупольском пер., 1-56; 16-м Мариупольском пер., 1-40; 15-м Мариупольском пер., 1-28. А также — на ул. Таврической, 1, 9а, 21, 27, 31, 32б, 44, 43;, ул. Бериева, 1-10; ул. Паустовского, 1-57; ул. Шолоховской, 4-28; ул. Ф. Раневской, 1-9; ул. Семейной, 9-11; ул. В. Ткачука, 7-12.

18 декабря с 9 до 17 часов без электроэнергии будут: ул. 1-я Линия, 159-225, 170-222; пер. 12-й Новый, 1-19, 2-22; пр. 1-й Линейный, 76-96, 171-219; пр. 13-й Квартальный, 1-11, 2-12; пер. Береговой, 17-31, 18-40; пер. Тургеневский, 97-115, 80-92; ул. Шевченко, 61-105, 52-92; ул. Энгельса, 13-25, 20-30.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото из архива «Россети Юг»