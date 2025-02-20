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В Ростовской области электропоезд врезался в «Газель»

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В Ростовской области на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль «Газель» и электропоезд. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура, которая организовала проводит проверку по факту ДТП.

Новости Ростовской области

Авария случилась на железнодорожном переезде перегона Батайск – Кулешовский. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия выехал заместитель Ростовского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

«По поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Ростовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — пишет источник.

По итогам проверки будет принято решение о необходимых мерах реагирования.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 49-летний мужчина попал под поезд.

Фото Южной транспортной прокуратуры

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Газель ДТП новости поезд происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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