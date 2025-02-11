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В Ростовской области 49-летний мужчина попал под поезд

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10 февраля в Ростовской области 49-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Трагедия случилась на 357 км перегона Пролетарск-Ельмут. На место выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции Сальского линейного отдела. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 49-летний житель города Пролетарска. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге таможенники изъяли у владельца автомобиль.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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