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В Ростовской области экс-чиновник горадминистрации попал под уголовное преследование

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Бывшего сотрудника администрации Новочеркасска Ростовской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Новости Ростовской области

Должностное преступление выявлено благодаря взаимодействию сотрудников следственных органов и регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2023 году подозреваемый без проведения торгов, установленных законодательством, предоставил в собственность физическому лицу участок муниципальной земли площадью более 2 тыс. кв. метров. Участок располагался в Новочеркасске и был предоставлен по заниженной цене.

«В результате противоправных действий фигуранта администрации города причинен существенный материальный ущерб, — сообщает пресс-служба Следкома по региону. — В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями».

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершенному преступлению.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области за неисполнение решения суда по сносу ларька под суд пойдет судебный пристав.

Фото rostov.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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