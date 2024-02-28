В Ростовской области пожар полностью уничтожил дом многодетной семьи. Находившуюся в нем 13-летнюю девочку и ее пятилетнего брата чудом удалось спасти.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар вспыхнул в частном доме на ул. Краснопартизанской в станице Егорлыкской. В это время в доме находилась только 13-летняя девочка и ее пятилетний братик. Дети открыли все окна, из-за чего огонь только сильнее разгорелся.

Из-за сильного дыма дети не смогли выбраться из дома. Вовремя прибывшие пожарные сумели вывести их на улицу. К счастью, все обошлось — медицинская помощь ребятам не понадобилась, — сообщили в ведомстве.

С огнем боролись 11 человек, используя три единицы спецтехники, но дом выгорел практически полностью. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области