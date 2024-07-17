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В Ростовской области двое детей получили серьезные ожоги на ночном пожаре

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Возгорание на 4-м этаже многоквартирного дома в Волгодонске произошло 17 июля в 01.32. Одна из версий пожара — детская шалость с огнем.

Новости Ростовской области

Ночью в квартире на 4-м этаже пятиэтажки по ул. Ленина в Волгодонске Ростовской области загорелся шкаф. В квартире проживали два мальчика — 4 и 5 лет — с отцом, которого в тот момент дома не было.

Пожарных вызвали соседи.

Возгорание на площади 40 квадратных метрах ликвидировали 17 огнеборцев МЧС России, привлекалось 6 единиц техники. В 01.50 пожар был локализован, в 02.13 ликвидирован.

«Пострадали оба ребенка, они получили серьезные ожоги, и 63-летний сосед. Мужчина не успел вовремя эвакуироваться и надышался дымом», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По одной из версий, причиной пожара могла стать детская шалость с огнём.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО

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МЧС пожар пожарные спасатели
Таганрогская правда
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