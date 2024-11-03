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В Ростовской области двое детей и мужчина погибли в горящем доме

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Ночью 3 ноября в Ростовской области двое маленьких детей и мужчина погибли в огне, когда загорелся частный дом. Удалось спастись только нетрезвой матери малышей,  сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре на улице Октябрьской в селе Александровка Азовского района поступило на пульт дежурного в 00.31. Огонь, который распространился на площади 100 квадратных метров, тушили 9 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. Полностью ликвидировать возгорание удалось только 03.20.

На месте происшествия обнаружены тела 4-летнего мальчика, 3-летней девочки и 43-летнего мужчины. Мать малышей успела выбежать на улицу. Причина трагедии устанавливается.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области из-за ветхой проводки за сутки сгорело несколько жилых домов.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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