Ночью 3 ноября в Ростовской области двое маленьких детей и мужчина погибли в огне, когда загорелся частный дом. Удалось спастись только нетрезвой матери малышей, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Октябрьской в селе Александровка Азовского района поступило на пульт дежурного в 00.31. Огонь, который распространился на площади 100 квадратных метров, тушили 9 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. Полностью ликвидировать возгорание удалось только 03.20.

На месте происшествия обнаружены тела 4-летнего мальчика, 3-летней девочки и 43-летнего мужчины. Мать малышей успела выбежать на улицу. Причина трагедии устанавливается.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области из-за ветхой проводки за сутки сгорело несколько жилых домов.

Фото ГУ МЧС по РО