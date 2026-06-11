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В Ростовской области две трагедии в один день произошли на реках Дон и Малая Куберле

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В водоемах Ростовской области за минувшие сутки при купании в водоемах погибли двое мужчин. Трагедии произошли на реках Дон и Малой Куберле, сообщили в региональном главке МЧС.

Новости Ростовской области

В хуторе Колузаево мужчина 9 июня отправился купаться на реку Дон вместе с друзьями и не вернулся домой. На следующие сутки спасатели обнаружили тело погибшего и извлекли его из воды.

В поселке Зимовники на реке Малая Куберле утонул 44-летний мужчина. Как рассказали очевидцы, он употребил алкоголь, зашел в воду и обратно уже не вышел. Тело погибшего достали из реки спасатели Зимовниковского района.

«С начала купального сезона в донском регионе на воде погибли уже 7 человек», — отметили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что прыжок с рыболовного мостика привел к гибели мужчины в Семикаракорском районе.

Фото из архива

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новости происшествия Ростовская область утонул в реке
Таганрогская правда

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