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Прыжок с рыболовного мостика привел к гибели мужчины в Семикаракорском районе

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8 июня двое жителей Ростовской области утонули в реках Дон и Сусат во время купания, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

В Семикаракорском районе трагедия случилась на реке Сусат. О происшествии спасателям рассказал очевидец, который видел, как 46-летний мужчина прыгнул с рыболовного мостика в воду и пропал из виду. Тело погибшего извлекли из воды спасатели Семикаракорского района.

В Константиновском районе на реке Дон утонул 63-летний мужчина. ЧП произошло в хуторе Ведерников. Мужчина купался в необорудованном для этого месте, нырнул в реку, после чего его больше никто не видел. Тело из воды достали очевидцы.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом в реке Миус утонул 48-летний мужчина.

Фото из архива

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новости происшествия Ростовская область утонул в реке
Таганрогская правда

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