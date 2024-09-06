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В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон

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5 августа в Ростовской области на реке Дон произошло столкновение двух теплоходов, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в 15.20 в порту Азова в районе  Елизаветинского переката. Там при расхождении двух  теплоходов «PHRYGIA» (флаг Belize) и  «Мая» (флаг РФ) произошел навал одного судна на другое.

Во время происшествия никто не пострадал, розлива нефтепродуктов не было, судовой ход не перекрывался.

Сейчас по поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Фото Южной транспортной прокуратуры

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новости происшествия река Дон Ростовская область столкновение теплоход
Таганрогская правда
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