В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон

5 августа в Ростовской области на реке Дон произошло столкновение двух теплоходов, сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествие случилось в 15.20 в порту Азова в районе Елизаветинского переката. Там при расхождении двух теплоходов «PHRYGIA» (флаг Belize) и «Мая» (флаг РФ) произошел навал одного судна на другое.

Во время происшествия никто не пострадал, розлива нефтепродуктов не было, судовой ход не перекрывался.

Сейчас по поручению Южной транспортной прокуратуры Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Фото Южной транспортной прокуратуры