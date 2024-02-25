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В Ростовской области два человека погибли во время пожара в частном доме

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Вчера, 24 февраля, в Ростовской области два человека погибли во время пожара, причиной которого стала непотушенная сигарета, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в городе Миллерово. Сообщение о возгорании в частном доме на улице 3-го Интернационала поступило на пульт дежурного  в 17.18. На место выехали 11 сотрудников МЧС и четыре спецмашины. Ликвидировать возгорание на площади десяти квадратных метров удалось уже в 18.12.

На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших мужчин. По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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