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В Ростовской области два человека погибли во время ночных пожаров

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Сегодня ночью в Ростовской области произошло два пожара, во время которых двое мужчин погибли и пострадал женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Оба пожара случились в Волгодонске. Сообщение о возгорании на улице Строителей поступило на пульт дежурного в 23.37. На место выезжали 16 сотрудников МЧС и пять спецмашин. В 23.45 огонь был ликвидирован на площади пяти квадратных метров. В результате пожара погиб 84-летний мужчина и пострадала 86-летняя женщина.

Второй пожар на улице Морской начался в 00.04. Пламя на площади двух квадратных метров было потушено в 00.28.В помещении спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины.

Как сообщили в ведомстве, причины пожара и гибели людей устанавливаются.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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