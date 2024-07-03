Ночью 3 июля в Ростовской области во время пожара в частном жилом доме погибли два человека, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Ленинградской в городе Батайске поступило на пульт дежурного в 02.48. На место происшествия выехали 19 сотрудников МЧС и 6 спецмашин. К прибытию пожарных расчетов в доме было сильное задымление, огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

Во время тушения в помещении были обнаружены тела 81-летнего мужчины и 77-летней женщины. Предположительно, пожар возник из-за неосторожности при курении. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

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Фото ГУ МЧС по РО