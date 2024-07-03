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В Ростовской области два человека погибли во время ночного пожара

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Ночью 3 июля в Ростовской области во время пожара  в частном жилом доме погибли два человека, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре на улице Ленинградской в городе Батайске поступило на пульт дежурного в 02.48. На место происшествия выехали 19 сотрудников МЧС и 6 спецмашин. К прибытию пожарных расчетов в доме было сильное задымление, огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

Во время тушения в помещении были обнаружены тела 81-летнего мужчины и 77-летней женщины. Предположительно, пожар возник из-за неосторожности при курении. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.

Ранее мы рассказали, что в Каменске-Шахтинском на рынке горели торговые павильоны.

Фото ГУ МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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