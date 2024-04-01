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В Ростовской области два человека погибли из-за непотушенной сигареты

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Трагедия случилась в Семикаракорском районе.

Новости Ростовской области

В Семикаракорском районе Ростовской области два человека погибли при пожаре в хозпостройке. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. По данным ведомства, сотрудники МЧС России после ликвидации пожара на площади 250 кв. метров обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Погибшие — мужчины 24 и 34 лет. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 6 по 10 марта три человека погибли во время пожаров в жилье. В двух случаях причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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