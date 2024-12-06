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В Ростовской области должникам за электроэнергию помогут списать пени

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В Ростовской области стартовала акция «Оплати долг через СБП и живи без пени». «ТНС энерго Ростов-на-Дону» спишет пени, если должник оплатит электроэнергию через СБП.

Новости Ростовской области

Таким образом, жители региона, погасившие задолженность за электроэнергию через Систему быстрых платежей (СБП), могут полностью избавиться от начислений за просрочку. Акция не распространяется на пени, начисленные по решению суда.

Для того чтобы принять участие в акции, надо передать показания с 23 по 25 число, оплатить долг и декабрьский счёт через СБП на сайте, в личном кабинете или приложении «ТНС энерго» до полуночи 31 декабря.

Задолженность на 1 января 2025 года должна быть равна нулю.

Передать показания и оплатить счет можно в личном кабинете, мобильном приложении «ТНС энерго» или на сайте поставщика электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что долг жителей Дона за электроэнергию превысил 465 млн рублей.

Изображение от wirestock на Freepik

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Таганрогская правда
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