В Ростовской области до 1 декабря продлен запрет на использование пиротехники

Соответствующий указ вчера, 29 мая, подписал донской губернатор Василий Голубев. Ранее запрет действовал до 7 мая 2024 года.

Губернатором принято решение продлить до 1 декабря 2024 года ограничения на использование пиротехнических изделий, сообщает портал правительства региона.

Напомним, в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 19 октября 2022 года в Ростовской области введен средний уровень реагирования. В связи с этим на территории региона проводятся мероприятия по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Запрет на запуск фейерверков изначально был введен решением губернатора Василия Голубева в конце прошлого года. Ограничения не касаются использования хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.

Нарушителям запрета на использование пиротехники грозит ответственность по статьям 20.1 и 20.4 КоАП РФ.

В частности, по статье 20.1 (мелкое хулиганство) — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Статья 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) предусматривает более серьезное наказание. Для граждан — от 5000 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 40 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Если из-за запуска фейерверка будет причинен тяжкий вред здоровью человека или повредится имущество, то нарушителю грозит уголовное наказание.

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