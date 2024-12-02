В Ростовской области девять детей наградили медалями «За проявленное мужество»

Школьники героически вели себя во время тушения пожаров, спасая людей.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и вице-премьер Совфеда Андрей Яцкин вручили памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» детям-героям. Церемония состоялась 29 ноября в донском историческом парке «Россия — Моя история», сообщает портал правительства региона.

Традицию чествовать мужественных детей, проявивших отвагу в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, ввела глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко в 2014 году. В Ростовской области по федеральному проекту «Дети-герои» были отмечены 28 ребят.

Сегодня награды нашли девятерых. Восемь из них проявили твёрдость духа и решительность во время тушения пожаров. В минуту опасности они не растерялись и пришли на выручку попавшим в беду людям.

«Для меня большая честь награждать героев. Особое восхищение — когда смелые поступки совершают дети. Ведь каждый мог в экстремальной ситуации принять другое решение: не подать руку, не потушить, не вызвать спасателей. Но вы, ребята, проявили сверхусилия и приняли правильное решение, откликнулись на зов сердца», — обратился к мальчикам и девочкам Юрий Слюсарь.

Слова благодарности глава региона адресовал родителям и педагогам, воспитавшим смелых ребят.

В числе награжденных Егор Вдовенков, Татьяна Подгорная, Семён Гукасян, Геннадий Лазарев, Максим Лайер, Алексей Гаршин, Андрей Богданов, Дамир Абгарян, Илья Скориков.

Фото: donland.ru