Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области девять детей наградили медалями «За проявленное мужество»

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

Школьники героически вели себя во время тушения пожаров, спасая людей.

Новости Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и вице-премьер Совфеда Андрей Яцкин вручили памятные медали Совета Федерации «За проявленное мужество» детям-героям. Церемония состоялась 29 ноября в донском историческом парке «Россия — Моя история», сообщает портал правительства региона.

Традицию чествовать мужественных детей, проявивших отвагу в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, ввела глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко в 2014 году. В Ростовской области по федеральному проекту «Дети-герои» были отмечены 28 ребят.

Сегодня награды нашли девятерых. Восемь из них проявили твёрдость духа и решительность во время тушения пожаров. В минуту опасности они не растерялись и пришли на выручку попавшим в беду людям.

«Для меня большая честь награждать героев. Особое восхищение — когда смелые поступки совершают дети. Ведь каждый мог в экстремальной ситуации принять другое решение:  не подать руку, не потушить, не вызвать спасателей. Но вы, ребята, проявили сверхусилия и приняли правильное решение, откликнулись на зов сердца», — обратился к мальчикам и девочкам Юрий Слюсарь.

Слова благодарности глава региона адресовал родителям и педагогам, воспитавшим смелых ребят.

В числе награжденных Егор Вдовенков, Татьяна Подгорная, Семён Гукасян, Геннадий Лазарев, Максим Лайер, Алексей Гаршин, Андрей Богданов, Дамир Абгарян, Илья Скориков.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети награда новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru