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В Ростовской области дешевеют куриные яйца и дорожает мебель

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В Ростовской области замедлился рост цен на яйца и цитрусовые, зато стали дорожать телевизоры и мебель. Почему это происходит объяснили эксперты.

#Финансы

Как сообщили в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России, годовая инфляция в донском регионе в феврале увеличилась до 7,3% с 7,1% в январе. Такая динамика объясняется ростом издержек производителей и поставщиков. Также в регионе сохранялся высокий спрос на отдельные непродовольственные товары. В годовом выражении телевизоры подорожали в феврале больше, чем в январе. Причина – рост расходов дилеров на доставку. Также в конце зимы ускорился годовой рост цен на мебель.

Это связано с повышенным спросом на данную категорию товаров и ростом активности покупателей на рынке недвижимости в конце прошлого года. Тогда жители Дона стремились приобрести жилье до изменения условий по льготной ипотеки, — объясняет заместитель управляющего Отделением Банка России по Ростовской области Светлана Перепелицына. – Кроме того, у производителей мебели увеличились затраты на импортные комплектующие: материалы и фурнитуру.

Вместе с этим продукты питания в годовом выражении подорожали меньше, чем в январе. В частности, замедлился годовой рост цен на яйца. Продукции на прилавках стало больше за счет роста местного производства и наращивания импорта. Кроме того, в некоторых регионах- поставщиках с производителями были заключены соглашения о стабилизации цен. Также на фоне увеличения зарубежных поставок апельсины и лимоны в годовом выражении подорожали меньше, чем в январе.

Специалисты считают, что с учетом проводимой Банком России политики годовая инфляция в нынешнем году снизится до 4‑4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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