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В Ростовской области чиновник завышал цены контрактов на снос домов

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора новошахтинского муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», который подозревается в халатности и причинении крупного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По версии следствия, с 2019 по 2022 годы фигурант при заключении муниципальных контрактов на снос аварийных и ветхих домов на территории Новошахтинска включал в цену контракта и запрашивал денежные средства в размере, значительно превышающем необходимую сумму затрат. В результате бюджету был причинен ущерб на общую сумму более 9 миллионов рублей.

Сейчас по уголовному делу выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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