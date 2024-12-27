В Ростовской области сотрудники полиции задержали четырех членов банды, которые занимались кражами медных проводов на федеральной трассе М-4 «Дон». При обыске у них изъяты рации и приборы ночного видения. А один из преступников хранил дома подствольный гранатомет.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 38-летний житель Аксая и трое его подельников занимались кражами в районе Новочеркасска и Аксайского района. Используя инструменты, они крали медный кабель, который обеспечивал работу систем безопасности и освещения на автодороге. Похищенное фигуранты сдавали в пункты приема металлолома. Общая сумма ущерба составила не менее одного миллиона рублей.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были найдены рации, приборы ночного видения, электрические лебедки, а также ножницы для резки металла. А у 38-летнего жителя Аксая оперативники обнаружили однозарядный 40-мм подствольный гранатомет.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, все они заключены под стражу.

«Полицейские устанавливают общую сумму ущерба, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что житель Дона в память об отце хранил дома 120 боевых патронов.

Фото ГУ МВД по РО