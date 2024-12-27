Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области четверо воров срезали медный кабель на трассе М-4 «Дон»

На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

В Ростовской области сотрудники полиции задержали четырех членов банды, которые занимались кражами медных проводов на федеральной трассе М-4 «Дон». При обыске у них изъяты рации и приборы ночного видения. А один из преступников хранил дома подствольный гранатомет.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 38-летний житель Аксая и трое его подельников занимались кражами в районе Новочеркасска и Аксайского района. Используя инструменты, они крали медный кабель, который обеспечивал работу систем безопасности и освещения на автодороге. Похищенное фигуранты сдавали в пункты приема металлолома. Общая сумма ущерба составила не менее одного миллиона рублей.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов были найдены рации, приборы ночного видения, электрические лебедки, а также ножницы для резки металла. А у 38-летнего жителя Аксая оперативники обнаружили однозарядный 40-мм подствольный гранатомет.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, все они заключены под стражу.

«Полицейские устанавливают общую сумму ущерба, а также дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что житель Дона в память об отце хранил дома 120 боевых патронов.

Фото ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

М-4 Дон новости происшествия Ростовская область уражи
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru