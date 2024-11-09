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В Ростовской области бывшего инспектора ДПС осудят  за получение взятки

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В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское», который обвиняется в получении взятки в размере 35 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

Преступление было совершено в январе нынешнего года. Инспектор во время проверки документов у водителя автомобиля «Лада Приора» потребовал с него взятку, чтобы не составлять протокол об административном правонарушении.

Тогда водитель обратился в правоохранительные органы и после получения денег сотрудник полиции был задержан и помещен под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что на Дону виновница смертельного ДТП отправится в колонию-поселение.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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