В Ростовской области бухгалтеры медцентра похитили 45 млн рублей

В Ростове Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру одного из медицинских центров и ее подчиненной. Обе признаны виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, фигурантки с февраля 2021 по апрель 2022 года вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о возврате денежных средств за не предоставленные медицинские услуги в пользу третьего лица, не знавшего об их махинациях. Имея доступ к банковской карте, на счет которой было перечислено более 45 млн рублей, фигурантки в дальнейшем совместно распорядились деньгами.

Суд приговорил каждую из виновных к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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