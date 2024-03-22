Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области бухгалтеры медцентра похитили 45 млн рублей

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

В Ростове Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру одного из медицинских центров и ее подчиненной. Обе признаны виновными в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости Ростовской области

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, фигурантки с февраля 2021 по апрель 2022 года вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о возврате денежных средств за не предоставленные медицинские услуги в пользу третьего лица, не знавшего об их махинациях. Имея доступ к банковской карте, на счет которой было перечислено более 45 млн рублей, фигурантки в дальнейшем совместно распорядились деньгами.

Суд приговорил каждую из виновных к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Ростовская область суд
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика