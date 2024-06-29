В Ростовской области будут судить виновницу смертельного ДТП

В Ростовской области передано в суд уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Инцидент произошел в апреле нынешнего года на автодороге село Заветное — село Дубовское. По версии следствия, фигурантка, не имея водительских прав, села за руль автомобиля «Mitsubishi Lancer», в состоянии алкогольного опьянения. Она не справилась с управлением, вылетела на обочину, после чего машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 5-летний сын женщины, который находился в салоне автомашины, получил травмы, от которых скончался. Ее 12-летняя дочь тоже получила телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Ранее мы рассказали, что под Таганрогом две машины слетели в кювет, погиб водитель.

Фото rostov.sledcom.ru