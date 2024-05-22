В Ростовской области будут судить двух местных жителей, которые организовали газовую заправку, представляющую реальную опасность для автовладельцев.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, злоумышленники обвиняются в незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, на территории Миллеровского района фигуранты открыли станцию для заправки автомобилей сжиженным углеводородным газом. При этом у них не было лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химических опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности. Предоставляемые ими услуги не отвечали требованиям безопасности.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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