В Ростовской области большегруз сбил 80-летнего пешехода

Вчера, 19 февраля, в Ростовской области водитель грузовика сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает региональная Госавтоиспекция.

Происшествие случилось в 16.55 га 13 км автодороги Новочеркасск – Каменоломни. По предварительной информации, водитель большегруза «DAF» в составе полуприцепа «BODEX» ехал в сторону поселка Казачьи Лагери. На регулируемом перекрестке он сбил 80-летнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево, в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото УГИБДД по Ростовской области