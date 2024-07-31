На трассе под Ростовом насмерть разбился водитель иномарки

31 июля на Западном обходе Ростова во время аварии насмерть разбился 46-летний водитель иномарки, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 08.32 на 6 км автодороги. По предварительной информации,46-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» врезался в центральное тросовое ограждение, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Toyota Camry», которым управлял 30-летений мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Golf» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель автомобиля «Toyota Camry» доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в смертельной аварии на донской трассе погиб ребенок.

Фото Госавтоиспекции РО