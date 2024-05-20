В Ростовской области антиспам сервис МТС заблокировал 37 млн нежелательных вызовов

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ростовской области с начала 2023 по март 2024 года. Подсчет с помощью сервиса «Защитник», использующего анализ BigData, показал, что МТС заблокировала больше 37 млн вызовов.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков превысил 6 млн минут или почти 12 лет несостоявшихся разговоров. Чаще всего жителям области хотели дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Средняя длительность одного заблокированного вызова в Ростовской области – 10 секунд. Использование антиспам защиты экономило время пользователя, предупреждая о возможном спаме, и ограждало от серьезных угроз – потери средств, персональных данных или шантажа, сообщает пресс-служба компании.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий Big Data МТС и постоянно обновляет базу нежелательных контактов. Система присваивает номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Кроме того, она позволяет выбрать и отметить категории звонков, которые абонент не хочет получать, а значит спамер не дозвонится.

Кроме того, «Защитник» помечает входящие незнакомые номера цветами. Красный цвет получают потенциально опасные вызовы, желтый – спам, а безопасные отмечаются зеленым. Сервис отражает название звонящей компании на экране телефона, если эта информация есть в открытых источниках.

Безопасность абонентов МТС – ключевое направление в нашей работе, и мы постоянно рассказываем о наших продуктах пользователям. Мы считаем, что закладывать знания о кибербезопасности и цифровой гигиене нужно как можно раньше. Поэтому совместно с благотворительным фондом «Система» создали онлайн-уроки по кибербезопасности, – прокомментировал директор МТС в Ростовской области Игорь Марясов.

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