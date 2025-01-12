В Ростовской области суд вынес приговор бывшему адвокату, который признан виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В ходе судебного разбирательства установлено, что адвокат незаконно получил от гражданина 3 миллиона рублей. За эти деньги он обещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении родственника заплатившего деньги мужчины, которого правоохранители подозревали в незаконном обороте наркотиков. Однако, выполнять свои обещания адвокат не собирался, а полученные деньги потратил.

Суд приговорил фигуранта к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области арестовали эвакуаторщиков-мошенников.

Фото rostov.sledcom.ru