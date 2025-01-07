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В Ростовской области арестовали эвакуаторщиков-мошенников

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Преступная группа, промышлявшая мошенничеством в сфере оказания услуг, связанных с эвакуацией транспортных средств, действовала в Ростове-на-Дону.

Новости Ростовской области

Полицейскими Ростовской области задокументировано более 30 фактов преступлений, совершенных мошенниками.

Организация, занимающаяся эвакуацией авто, находилась по адресу: Ростов-на-Дону, улица Особенная, 54 и привлекла внимание правоохранительных органов еще летом прошлого года.

«Предварительно установлено, что участники ОПГ под предлогом оказания услуг по эвакуации и сервисному ремонту транспортных средств вводили в заблуждение клиентов. После буксировки автомобилей на стоянку организации заказчикам называли сумму за услугу, во много раз превышающую указанную в прейскуранте. А если автовладельцы отказывались оплачивать завышенный счет, транспортные средства незаконно удерживались на территории объекта», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские провели 20 обысков на территории Ростовской области и других регионов. Обнаружены и изъяты записи, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, электронные носители информации, печати, телефоны и другие предметы и документы. Также сотрудниками органов внутренних дел изъято 10 единиц специальной техники, которая использовалась для незаконной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранты помещены в изолятор временного содержания, сотрудничают со следствием, дают признательные показания.

Отметим, что одной из жертв мошенников-эвакуаторщиков стал волонтер из Курской области, доставлявший гуманитарные грузы в зону СВО. Инцидент произошел в начале 2025 года. Незаконно эвакуированный автомобиль владельцу уже вернули. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство».

Фото из архива (ВК «Таганрогское ДПС»)

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Таганрогская правда
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