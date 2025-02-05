В Ростовской области на железнодорожном перегоне Лихая-Каменская пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 89-летний житель города Каменск-Шахтинский.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на перегоне Семичная — Ремонтное грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Фото УТ МВД России по СКФО (из архива)