Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области 89-летний мужчина погиб под колесами поезда

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

В Ростовской области на железнодорожном перегоне Лихая-Каменская пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 89-летний житель города Каменск-Шахтинский.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на перегоне Семичная — Ремонтное грузовой поезд насмерть сбил мужчину.

Фото УТ МВД России по СКФО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости поезд происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru