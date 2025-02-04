В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Ростовской области 57-летний мужчина погиб под колесами грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла на 213 км. перегона «Семичная — Ремонтное». На месте происшествия работала следственно-оперативная группа транспортной полиции Волгодонского линейного отдела.

«По предварительным данным причиной травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — пишет источник.

Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

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Фото Марины Даренской (из архива)