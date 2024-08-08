В Ростовской области 74 человека пострадали от укусов змей и пауков

В медицинские учреждения Ростовской области с начала 2024 года обратились 57 человек, которых укусили змеи, и 17 – пострадавшие от укусов пауков.

Об этом сообщает ИА «Дон 24» со ссылкой на данные Минздрава региона. В обоих случаях — как со змеями, так и с пауками — летальных исходов не зафиксировано.

Среди дончан, укушенных змеями, — 14 детей. Паук укусил одного ребенка. В прошлом году от змей пострадали 50 жителей Дона, от пауков — 16.

В случае обращений в медучреждения по поводу указанных укусов врачи не определяют, были ли змея или паук ядовитыми.

«Такие укусы автоматически расцениваются как травма, нанесенная ядовитым животным, и пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь», — пишет источник.

Отмечается, что в медучреждениях Ростовской области в достаточном количестве имеются запасы лекарственных препаратов для оказания помощи при подобных травмах.

В случае укуса змеей или пауком медики советуют обеспечить неподвижность пострадавшей конечности, наложить давящую повязку (сильно не сдавливать), доставлять укушенного в травмпункт следует только в положении лежа. Запрещено прижигать место укуса, прикладывать лед, высасывать яд из раны.

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