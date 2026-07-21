В Ростовской области 70 процентов пересдавших ЕГЭ улучшили свои результаты

В Ростовской области подвели итоги дополнительных дней сдачи ЕГЭ, которые прошли 8 и 9 июля. Почти 70 процентов выпускников, решивших пересдать экзамен, смогли улучшить свои прежние результаты.

В пересдаче приняли участие 3 440 донских школьников, явка составила 87 процентов от общего числа заявившихся, информирует официальный портал Правительства Ростовской области.

«По итогам дополнительных дней девять выпускников набрали максимальные 100 баллов, причем трое из них стали двухсотбалльниками. Всего в регионе 254 работы написаны на высший балл, 23 участника получили 200 баллов по двум предметам, а четыре выпускника набрали максимальные баллы сразу по трем дисциплинам», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Из тех, кто сдавал ЕГЭ в дополнительные дни, 70 процентов улучшили свои предыдущие показатели. По итогам так называемых «президентских» дней 265 выпускников получили 80 и более баллов.

Самыми популярными предметами для пересдачи стали обществознание (22 процента участников), информатика (19,5 процента), русский язык (14 процентов), профильная математика (11 процентов) и химия (10 процентов). Меньше всего желающих оказалось среди сдающих немецкий язык — менее одного процента.

Напомним, что возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для последующего поступления в вуз появилась с 2024 года в рамках инициативы, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию. При этом первый результат по пересдаваемому предмету аннулируется.

Окончательные итоги ЕГЭ-2026 станут известны после рассмотрения апелляций, которые выпускники могут подать в течение двух дней после официального объявления баллов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге 19 одиннадцатиклассников набрали 100 баллов, а 18 процентов выпускников — свыше 80 баллов.

Фото министерства образования Ростовской области

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